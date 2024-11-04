Вчені пояснили одне з біблійних див Ісуса Христа

Учені заявили, що розібралися в тому, як Ісус Христос здійснив одне зі своїх найвідоміших див.

Про це пише DailyMail.

У Біблії описується те, як Ісус допоміг рибалкам виловити стільки риби, що вистачило протягом кількох тижнів годувати їхні громади. Припускають, що це чудо було здійснене в Тиверіадському озері або озері Кінерат, де проповідував Ісус.

Нове дослідження показало, що диво могло статися завдяки природному явищу, яке відбувається в певну пору року. Команда науковців припускає, що сильний вітер сколихнув нижню частину води, що призвело до безкисневого стану або відсутності кисню, який зрештою задушив рибу, змусивши її піднятися на поверхню і надзвичайно легко дістати сітями.

Щось подібне сталося 2012 року, коли тисячі мертвих риб спливли на поверхню озера.

"Наше дослідження добре пояснює велику кількість риби, яку легко збирати поблизу берега, як і було описано в Біблії. Наше дослідження визначило не тільки місце, а й часові рамки біблійних чудес Ісуса Христа", — кажуть автори дослідження.

Вчені також з'ясували, що подібний мор риби відбувається досить рідко, тільки в ті роки, коли спостерігається інтенсивне цвітіння фітопланктону.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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