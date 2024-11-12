Дональд Трамп заинтересовался Планом победы Зеленского: подробности

Некоторые пункты плана были рассчитаны именно на Дональда Трампа.

В октябре Зеленский представил Трампу План победы Украины. Трамп ничего конкретного не ответил, но сказал, что план выглядит интересно.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.

Некоторые пункты плана, которые раньше не озвучивались:

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ВСУ заменят американских военных в Европе и будут размещены на военных базах США, и вместо американцев будут защищать Европу от возможных провокаций России, а также передавать опыт военным НАТО;

США получат лицензию на неограниченное пользование природными ресурсами Украины;

США могут наложить вето на любого инвестора, желающего инвестировать в Украину, чтобы установить свою монополию и вытеснить китайский капитал из Украины;

США возьмут под контроль большинство украинских предприятий.

В частности, Трампа заинтересовали пункты о доступе западных партнеров к природным ресурсам Украины и замене части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после войны.

По информации издания, лидеры бизнеса в Украине также обсуждают с украинским правительством возможность предоставления Трампу полномочий "инвестиционного скрининга" – это позволит ему выбирать, кто может вести бизнес в Украине.

Человек, участвующий в разработке этой идеи, описал ее как ABC – Anybody But China ("Кто угодно, только не Китай"). По его словам, украинские индустрии, зависимые от китайских технологий и материалов, в частности телекоммуникации, могли бы заменить их на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций.

Напомним, что Илон Маск стал одной из ключевых фигур в кругу новоизбранного президента США.

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