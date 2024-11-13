Імпортні продукти в Україні замінять вітчизняними: що буде далі

Мінагрополітики разом із Кабміном починає формувати дорожню карту для переорієнтації держзакупівель у сфері продовольства.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Міністр заявив, що велика частина продуктів харчування в структурі державних закупівель є імпортною, зокрема риба, більшість якої постачається з-за кордону. Він переконаний, що українська риба повинна бути присутня в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти.

За його словами, у 2023 році держава закупила імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Міністр підкреслив, що мета – змінити політику закупівель на користь української риби. Наприклад, хек в раціоні ЗСУ можна замінити товстолобом та білим амуром, що за енергетичними цінностями не поступаються імпортним продуктам.

Він зазначив, що заміщення імпортної риби українською позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить попит на вітчизняну продукцію та сприятиме розвитку рибної галузі. Він наголосив, що патріотизм має проявлятися в усіх сферах, а українці повинні підтримувати вітчизняне. Міністр також зазначив, що вже діє державна програма "Купуй українське", яка стимулює покупку національних товарів.

Нагадаємо, Тарас Висоцький попереджав про можливе здорожчання хлібобулочних виробів, фруктів та овочів в Україні через відключення електроенергії та необхідність створення умов для зберігання цих продуктів.

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