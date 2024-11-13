Міша Романова обурила Мережу відео під пісню росіянки-путіністки МакSим

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могилинець, обурила Мережу відео під пісню російської співачки-путіністки МакSим.

У своєму TikTok виконавиця опублікувала гумористичний ролик. В ньому артистка показала, як після розриву з бойфрендом слухає сумну пісню та очікує від нього повідомлення, але врешті композиція вимикається, а співачка лиш отримує сповіщення, що треба проплатити підписку на стрімінговий сервіс.

Міша Романова оскандалилася відео під пісню відомої російської співачки-путіністки

Все б нічого, але для гумористичного відео Міша Романова використала трек російської співачки МакSим, яка підтримує загарбницьку політику путіна та війну в Україні. Також варто зазначити, що ролик архівний та був знятий в листопаді 2021 року. Однак у TikTok Романова його опублікувала 12 листопада цього року.

Міша Романова

У Мережі неабияк обурилися через це. Сама ж Міша Романова поки що не коментувала скандал, в який потрапила, та не пояснювала, чому опублікувала відео з піснею росіянки-путіністки.

Зазначимо, співачка МакSим підтримує війну в Україні та загарбницьку політику путіна. 2017 року вона потрапила до бази сайту "Миротворець". Виконавиця незаконно відвідувала анексований росією півострів Крим, давала там концерти та знімала кліп.

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