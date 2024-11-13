Миша Романова возмутила Сеть видео под песню россиянки-путинистки МакSим

Украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могилинец, возмутила Сеть видео под песню российской певицы-путинистки МакSим.

В своем TikTok исполнительница опубликовала юмористический ролик. В нем артистка показала, как после разрыва с бойфрендом слушает грустную песню и ожидает от него сообщения, но наконец композиция выключается, а певица получает уведомление, что нужно проплатить подписку на стриминговый сервис.

Миша Романова оскандалилась видео под песню известной российской певицы-путинистки

Все бы ничего, но для юмористического видео Миша Романова использовала трек российской певицы МакSим, которая поддерживает захватническую политику путина и войну в Украине. Также стоит отметить, что ролик архивный и был снят в ноябре 2021 года. Однако в TikTok Романова его опубликовала 12 ноября этого года.

Миша Романова

В Сети очень сильно возмутились из-за этого. Сама же Миша Романова пока что не комментировала скандал, в который попала и не объясняла, почему опубликовала видео с песней россиянки-путинистки.

Отметим, певица МакSим поддерживает войну в Украине и захватническую политику путина. В 2017 году она попала в базу сайта "Миротворец". Исполнительница незаконно посещала аннексированный россией полуостров Крым, давала там концерты и снимала клип.

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