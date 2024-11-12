Вчені висунули нову радикальну теорію походження Місяця

Дослідження показує, що так звана теорія зіткнення може бути невірною, зазначають вчені.

Науковці висунули нову шокувальну теорію походження Місяця.

Про це пише The Daily Mail.

Незважаючи на то, що Місяць є найближчим сусідом Землі, вчені намагалися розгадати таємницю походження цієї планети протягом сотень років.

Від 1980-х років експерти припускали, що Місяць утворився внаслідок вибухового зіткнення з протопланетою Тея на початку історії Землі.

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Але тепер дослідження показує, що ця так звана теорія зіткнення може бути невірною.

"Натомість дослідники з Університету штату Пенсільванія кажуть, що Земля могла акуратно схопити Місяць, коли той дрейфував повз нього, у процесі, який називається захопленням двійкового обміну. Ця радикальна теорія припускає, що Місяць міг почати життя як одна з частин "земної подвійної системи" – пари скелястих об’єктів, що обертаються один проти одного, – зазначають науковці. – Коли ця пара пройшла в межах тяжіння Землі, Місяць було виведено на орбіту, а друге тіло катапультувалося в космос".

Провідний дослідник професор Даррен Вільямс каже: "Ніхто не знає, як утворився Місяць. Протягом останніх чотирьох десятиліть у нас була одна теорія, як походження Місяця. Тепер у нас їх дві".

Нагадаємо, під поверхнею Місяця виявили несподіваний рух.

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