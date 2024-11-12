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Вчені висунули нову радикальну теорію походження Місяця

Вчені висунули нову радикальну теорію походження Місяця

Фото: ТСН.ua

Дослідження показує, що так звана теорія зіткнення може бути невірною, зазначають вчені.

Науковці висунули нову шокувальну теорію походження Місяця.

Про це пише The Daily Mail.

Незважаючи на то, що Місяць є найближчим сусідом Землі, вчені намагалися розгадати таємницю походження цієї планети протягом сотень років. 

Від 1980-х років експерти припускали, що Місяць утворився внаслідок вибухового зіткнення з протопланетою Тея на початку історії Землі.

Але тепер дослідження показує, що ця так звана теорія зіткнення може бути невірною.

"Натомість дослідники з Університету штату Пенсільванія кажуть, що Земля могла акуратно схопити Місяць, коли той дрейфував повз нього, у процесі, який називається захопленням двійкового обміну. Ця радикальна теорія припускає, що Місяць міг почати життя як одна з частин "земної подвійної системи" пари скелястих об’єктів, що обертаються один проти одного, – зазначають науковці. – Коли ця пара пройшла в межах тяжіння Землі, Місяць було виведено на орбіту, а друге тіло катапультувалося в космос".

Провідний дослідник професор Даррен Вільямс каже: "Ніхто не знає, як утворився Місяць. Протягом останніх чотирьох десятиліть у нас була одна теорія, як походження Місяця. Тепер у нас їх дві".

Нагадаємо, під поверхнею Місяця виявили несподіваний рух.

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