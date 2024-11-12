Вчені знайшли першу комаху в Африці, що здатна споживати пластик

В Кенії знайшли перших в Африці комах, які здатні споживати пластик.

Про це повідомило видання Science Alert.

Не так давно вчені зробили неймовірне відкриття в Кенії: виявили комах, що поїдають пластик. Личинки борошняного черв'яка, перші в Африці, здатні руйнувати полістирол — один із найпоширеніших пластикових матеріалів. Це відкриття додається до списку комах, які вже були виявлені як здатні обробляти пластик.

Полістирол широко використовується у упаковці, але через свою стійкість до розкладу створює серйозну загрозу довкіллю. Традиційні методи переробки дорогі та забруднюють навколишнє середовище. Вчені зосередилися на біологічних методах, і тут личинки кенійського борошняного хрущака стали справжнім проривом. Завдяки кишковим бактеріям, які допомагають їм розщеплювати матеріал, ці комахи можуть переробляти полістирол.

Борошняний хрущак — це личинкова форма чорного жука Alphitobius, який часто зустрічається в пташниках, де є тепло і їжа. Цей новий біологічний метод може стати важливим кроком у вирішенні проблеми забруднення пластику.

Вчені виявили, що борошняні хрущаки, які зазвичай зустрічаються в Африці, можуть стати потенційними "пожирачами пластику". Дослідження показало, що ці комахи, ймовірно, є підвидом роду Alphitobius, хоча точне визначення потребує додаткових досліджень. Команда вчених також зосередила увагу на кишкових бактеріях борошняних черв'яків, намагаючись з'ясувати, як ці мікроби можуть допомогти у розкладі пластикових відходів.

Проблема пластикових відходів є особливо актуальною для африканських країн, де імпорт пластикових виробів і низький рівень переробки призводять до серйозного забруднення. Дослідження природних "пожирачів пластику" може стати шляхом до ефективного вирішення цієї проблеми. Натомість аби не випускати комах на звалища, вчені планують застосовувати ферменти і мікроби, які виробляються цими комахами, для очищення заводів і переробних підприємств.

Експеримент, який тривав понад місяць, показав, що борошняні черв'яки, годуванні полістиролом і висівками, почувалися значно краще, ніж ті, що харчувалися тільки пластиковими відходами. Це вказує на важливість збалансованого харчування для ефективного розкладу пластика.

Нагадаємо, телескоп "Габбл" зафіксував зіткнення галактик у віддаленому скупченні.

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