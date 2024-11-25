Російська ДРГ спробувала прорвати кордон на Харківщині: подробиці від МВА

Місцева влада зауважила, що час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських військ, засилаючи своїх диверсантів.

Російська диверсійно-розвідувальна група в ніч проти 25 листопада намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські захисники зупинили цю спробу ворога.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Очільник МВА поінформував про ситуацію на кордоні Дергачівського району з Росією, "оскільки новина про нещодавню атаку окупантів починає викликати суспільний резонанс".

Так, у ніч проти 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі контрольно-пропускного ппункту Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські війська зупинили ворожу групу.

"Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області", – зазначив Задоренко.

Він повідомив, що час від часу російські війська намагаються "прощупувати" позиції українських бійців, засилаючи своїх диверсантів. За словами голови МВА, ця подія свідчить про міцність української оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.

"Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації", – закликав Задоренко.

Мапа з місцем, де намагалась прорватися російська ДРГ в Харківській області / Фото: Вячеслав Задоренко

До слова, командир роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес", лейтенант Антон Шмагайло повідомив, що російським військам вдалося підійти до річки Оскіл на південь від Куп'янська, і таким чином розсікти навпіл плацдарм ЗСУ. Завдання ворога – захопити місто до нового року.

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