Без бюстгальтера: Аманда Голден блиснула сосками дорогою з роботи

Британська радіоведуча не любить носити білизну, тому часто з'являється без неї на вулицях Лондона.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Радіоведуча з'явилася у пікантному образі total black. На ній була обтисла сукня міді, крізь тонку тканину якої були помітні її соски, адже Аманда, як завжди, була без бюстгальтера. На плечі вона накинула елегантне пальто з картатими лацканами.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною сумкою-сідлом від Christian Dior. Вона зробила красиву зачіску з локонами, молочний манікюр, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, шию прикрасила ланцюжками, а руки – безліччю браслетів і каблучок.

Нагадаємо, Аманда Голден в оригінальній сукні кольору бургунді відвідала благодійний галавечір.

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