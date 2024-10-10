The Times: Британія може направити війська до України – що вони робитимуть

Британія може направити війська на захід України з тренувальною місією.

У Великій Британії наразі розглядають можливість відправлення своїх військ до України з навчальною місією.

Про це йдеться у статті The Times.

Джерела видання повідомили, що британське військове командування розглядає можливість відправлення військ на захід України для навчання солдатів. Це вирішило б деякі матеріально-технічні проблеми, пов’язані з відправленням українських військових на бази Британії для навчання, і заощадило б гроші.

Джерело в британському оборонному відомстві розповіли, що відправка британських військ до України замість того, щоб проводити навчання на військових базах у Британії, буде "дешевшою для нас і кращою для них (українців – Ред.)".

"Ми могли б проводити підготовку швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, в захищених місцях, так що ризик був би набагато нижчим", – сказав співрозмовник видання.

Українське військове джерело розповіло The Times, що таке рішення стане "потужним військово-політичним сигналом" для Росії. За його словами, такі навчання були б корисними і для самих британських військових, які навчатимуться бойових навичок в українських військ і зможуть випробувати новітню зброю.

Видання нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році понад 100 000 українських військовослужбовців пройшли навчання за кордоном, переважно у Великій Британії, Польщі, Франції та Німеччині. Французький чиновник повідомив, що на даний момент близько 15 000 українців пройшли підготовку у збройних силах Франції у рамках місії ЄС.

Нагадаємо, навесні президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу. Проте згодом "епопея" з ймовірною відправкою французьких військ в Україну дещо стихла.

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