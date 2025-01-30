Ядерна ракета Путіна не літає без українських інженерів — Business Insider

Ракети з двигуном на рідкому паливі розроблялися під керівництвом КБ “Південне” у Дніпропетровську (нині КБ “Південь” у Дніпрі).

Росія не має необхідних компетенцій для запуску ракет типу РС-28 "Сармат", які президент РФ Володимир Путін обіцяв поставити на бойове чергування. Ще з радянських часів ними займалися українські конструкторські бюро.

Про це сказав Тімоті Райт, експерт з ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, в коментарі Business Insider.

РС-28 "Сармат" - стратегічний комплекс п'ятого покоління з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) з рідинним двигуном. Він призначений для заміни радянських ракет Р-36 “Воєвода”, які в різних модифікаціях випускалися з 1970-х років.

Ракети з двигуном на рідкому паливі розроблялися під керівництвом КБ “Південне” у Дніпропетровську (нині КБ “Південь” у Дніпрі).

“Історично склалося так, що багато заводів та фахівців з виробництва МБР базувалися в Україні”, – зауважив Райт.

За його словами, росіяни не мають досвіду роботи з рідинними двигунами і в цьому одна з причин того, чому вони мають багато проблем з новою ракетою.

Українські ракетні фахівці продовжували співпрацювати з Росією до 2014 р., коли за наказом Путіна був анексований Крим та Росія підтримала сепаратистів на сході України. Після цього всі контакти між країнами у військовій сфері було припинено.

Фабіан Гоффман, експерт з ракет з Ядерного проекту в Осло, має сумніви, що Росія має фахівців з необхідними знаннями для розробки “Сармата”.

“Усі, хто створював попередню ракету, пішли на пенсію чи померли. Деякі ще є в Україні, яка відігравала важливу роль у російській програмі МБР. Тож це серйозна проблема”, – сказав він Business Insider.

Розробка "Сармата" йшла з постійними затримками: ракета мала бути поставлена на озброєння 2018 року, але цей термін постійно відсувався. Перший випробувальний пуск пройшов у квітні 2022 року і він став єдиним успішним. Чотири інших закінчилися провалом, писали у вересні 2024 року аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Звіт ISW базувався на супутникових знімках, які вказали на черговий невдалий запуск ракети з космодрому “Плесецьк” в Архангельській області. На одному зі знімків видно великі руйнування та вирву на місці пускової шахти “Ювілейна”, звідки раніше проводилися випробувальні пуски “Сармата”, а також чотири пожежні машини, які гасили загоряння поблизу зруйнованої шахти.

Нагадаємо, у Кремлі запевняли, що нічого не знають про провали під час випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", якою Путін та його пропагандисти намагаються постійно залякувати Захід.

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