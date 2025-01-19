США почали розміщувати у Європі модифіковані ядерні бомби

Сполучені Штати почали розміщувати модифіковані ядерні авіабомби B61 у версії B61-12 в країнах Європи.

Про це повідомила голова Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі.

"Нові B61-12 у повному масштабі розміщуються на передових рубежах", - заявила вона.

Міністерство оборони Сполучених Штатів отримало останню партію даних бомб у грудні минулого року. Точна кількість виготовлених бомб наразі не розкривається.

Повідомляється, що нові авіабомби B61-12 після проходження модернізації мають меншу потужність (0,3-50 кілотонн). Однак це компенсується завдяки новому хвостовому оперенню, яке робить авіабомбу керованою і більш точною, що дає змогу не спускати її з парашутом, а скидати заряд прямо з літака, після чого вона самостійно буде летіти до обʼєкта багато кілометрів. Крім того, є можливість корегувати політ бомби після скиду.

У 2023 році на складах у Європі перебувало приблизно 100 старих варіантів тактичних бомб B61 - B61-3/-4. По 15 ядерних авіабомб було розміщено на авіабазах у Бюхелі в Рейнланд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Брогель (Бельгія), Волкель (Нідерланди) і Геді (Італія) і по 20 бомб на авіабазах Авіано (Італія) та Інджірлік (Туреччина). Дані бомби можуть можуть скидати з літаків F-35A, F-15E, F-16 і Tornado.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден обговорив сценарії ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія готує розгортання ракет з ядерними боєголовками, які б’ють на відстань від 500 до 5500 км.

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