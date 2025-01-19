США начали размещать в Европе модифицированные ядерные бомбы

Соединенные Штаты стали размещать модифицированные ядерные авиабомбы B61 в версии B61-12 в странах Европы.

Об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби.

"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", – заявила она.

Министерство обороны Соединенных Штатов получило последнюю партию данных бомб в декабре прошлого года.

Сообщается, что новые авиабомбы B61-12 после прохождения модернизации обладают меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако это компенсируется благодаря новому хвостовому оперению, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать. заряд прямо из самолета, после чего она самостоятельно будет лететь к объекту много километров. есть возможность корректировать полет бомбы после сброса.

В 2023 году на складах в Европе находилось примерно 100 старых вариантов тактических бомб B61 — B61-3/-4. Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Данные бомбы могут сбрасывать с самолетов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден обсудил сценарии ударов по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия готовит развертывание ракет с ядерными боеголовками, бьющими на расстояние от 500 до 5500 км.

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