На пороге ядерной войны: самое смертоносное оружие мира выходит из-под контроля – WSJ

Мировые лидеры все чаще признают, что механизмы контроля за ядерными вооружениями исчерпали себя.

Ведущие государства мира договорились, что уменьшение ядерного арсенала сделает планету более безопасной, но эта эпоха завершилась.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Контроль над вооружениями слабеет, ядерные государства наращивают арсеналы, а риск распространения оружия растет. Все чаще рассматривается использование тактического ядерного оружия для военных преимуществ.

Страх перед ядерной войной возник в 1945 году после первого ядерного взрыва в Нью-Мексико. В 1963 году президент Джон Кеннеди во время холодной войны предупреждал об угрозе распространения ядерного оружия среди многих стран, назвав это "наибольшей опасностью".

За последние десятилетия мировая система безопасности опиралась на международные договоры, технические ограничения и принцип взаимного сдерживания во избежание худших последствий применения ядерного оружия. Однако эти механизмы постепенно разрушаются.

Упадок договоренностей

Запасы ядерного оружия начали сокращаться после пика в 1980-х годах, в частности, благодаря соглашениям между США и СССР, таким как договор СНВ 1991 года. В настоящее время эти договоренности оказались под угрозой: ключевые соглашения упраздняются, а ограничения на количество ядерных боеголовок скоро утратят силу.

В ответ на новые угрозы России и Китая США говорят о необходимости расширения ядерного арсенала, что может спровоцировать новую гонку вооружений. Между тем Китай, уже имеющий значительный ядерный потенциал, планирует значительно его увеличить до 2035 года. Однако Пекин отказывается от переговоров с США и Россией по ограничению вооружений.

Риски тактического оружия

Пока стратегические ядерные запасы сокращались, тактическое ядерное оружие вызывает все большее беспокойство. Из-за ее меньшей мощности и ограниченного радиуса действия ее можно применять в обычных конфликтах. Москва намекала на возможность использования такого оружия в войне против Украины, а в ноябре даже расширила условия его применения.

Распространение ядерного оружия

Усилия по сдерживанию ядерного распространения, закрепленные в Договоре о нераспространении ядерного оружия, слабеют. Несмотря на подписание договора большинством государств некоторые страны так и не присоединились к нему, а Северная Корея вообще вышла из соглашения. Иран приближается к созданию ядерного оружия, и Саудовская Аравия готова следовать этому примеру.

Новые вызовы

США могут изменять свою политику по ядерному сдерживанию. Например, решение администрации Байдена позволит Украине использовать западные ракеты по территории России может свидетельствовать о том, что страх перед российскими ядерными угрозами больше не является определяющим фактором в их действиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия якобы планирует разместить ядерную бомбу на орбите.