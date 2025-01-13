На порозі ядерної війни: найсмертоносніша зброя світу виходить з-під контролю – WSJ

Світові лідери дедалі частіше визнають, що механізми контролю над ядерними озброєннями вичерпали себе.

Провідні держави світу домовилися, що зменшення ядерного арсеналу зробить планету безпечнішою, але ця епоха завершилася.

Про це пише The Wall Street Journal.

Контроль над озброєннями слабшає, ядерні держави нарощують арсенали, а ризик поширення зброї зростає. Все частіше розглядається використання тактичної ядерної зброї для військових переваг.

Страх перед ядерною війною зародився у 1945 році після першого ядерного вибуху в Нью-Мексико. У 1963 році президент Джон Кеннеді під час холодної війни попереджав про загрозу поширення ядерної зброї серед багатьох країн, назвавши це "найбільшою небезпекою".

За останні десятиліття світова система безпеки спиралася на міжнародні договори, технічні обмеження та принцип взаємного стримування, щоб уникнути найгірших наслідків застосування ядерної зброї. Однак ці механізми поступово руйнуються.

Занепад домовленостей

Запаси ядерної зброї почали скорочуватися після піку в 1980-х роках, зокрема завдяки угодам між США та СРСР, таким як договір СНО 1991 року. Нині ці домовленості опинилися під загрозою: ключові угоди скасовуються, а обмеження на кількість ядерних боєголовок скоро втратять чинність.

У відповідь на нові загрози з боку Росії та Китаю США говорять про необхідність розширення ядерного арсеналу, що може спровокувати нову гонку озброєнь. Тим часом Китай, який уже має значний ядерний потенціал, планує значно його збільшити до 2035 року. Проте Пекін відмовляється від переговорів із США та Росією щодо обмеження озброєнь.

Ризики тактичної зброї

Поки стратегічні ядерні запаси скорочувалися, тактична ядерна зброя викликає дедалі більше занепокоєння. Через її меншу потужність та обмежений радіус дії її можна застосовувати у звичайних конфліктах. Москва натякала на можливість використання такої зброї у війні проти України, а в листопаді навіть розширила умови для її застосування.

Поширення ядерної зброї

Зусилля зі стримування ядерного розповсюдження, закріплені у Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, слабшають. Попри підписання договору більшістю держав, деякі країни так і не приєдналися до нього, а Північна Корея взагалі вийшла з угоди. Іран наближається до створення ядерної зброї, і Саудівська Аравія готова слідувати цьому прикладу.

Нові виклики

США можуть змінювати свою політику щодо ядерного стримування. Наприклад, рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати західні ракети по території Росії може свідчити про те, що страх перед російськими ядерними загрозами більше не є визначальним фактором у їхніх діях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія нібито планує розмістити ядерну бомбу на орбіті.