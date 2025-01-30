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"Укрпошта" скоротить строки доставки посилок: деталі

"Укрпошта" скоротить строки доставки посилок: деталі

Машина "Укрпошти" / Фото: Укрпошта

Вже від 3 лютого компанія повністю переходить на роботизовані лінії, що дозволить обробляти всі посилки автоматично та забезпечити доправлення наступного дня.

 "Укрпошта" від 3 лютого скоротить строки доправлення почилок до одного дня.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю ІнтерФаксу.

Смілянський повідомив, що в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошта" інвестувала в 2024-му році 1 млрд грн власних коштів. Ці інвестиції спрямували на закупівлю обладнання в українських виробників.

Вже від 3 лютого компанія повністю переходить на роботизовані лінії, що дозволить обробляти всі посилки автоматично та забезпечити доставку наступного дня.

Нагадаємо, "Укрпошта" доставлятиме паспорти за кордон: як скористатися новою послугою.

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