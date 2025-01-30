"Укрпочта" сократит сроки доставки посылок: детали

Уже с 3 февраля компания полностью переходит на роботизированные линии, что позволит обрабатывать все посылки автоматически и обеспечить доставку на следующий день.
"Укрпочта" от 3 февраля сократит сроки доставки почилок до одного дня.
Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью ИнтерФаксу.
Смелянский сообщил, что в процессы автоматизации сортировочных центров "Укрпочта" инвестировала в 2024 году 1 млрд грн собственных средств. Эти инвестиции были направлены на закупку оборудования у украинских производителей.
Уже с 3 февраля компания полностью переходит на роботизированные линии, что позволит обрабатывать все посылки автоматически и обеспечить доставку на следующий день.
Напомним, "Укрпочта" будет доставлять паспорта за границу: как воспользоваться новой услугой.
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