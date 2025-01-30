Авиаудар по "Эпицентру" в Харькове: следствие идентифицировало российских преступников

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении пяти российским военнокомандующим. Они подозреваются в организации атаки на строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове в мае 2024 года. Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством и совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ).

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Среди подозреваемых – командующий и начальник штаба группировки войск "Север", командующий и начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – космических сил РФ, а также командир 47-го бомбардировочного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии армии", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что командующий группировкой войск "Север" приказал начштабу разработать предложения и план атаки на гипермаркет. Тот в свою очередь рассчитал время, количество самолетов и необходимое количество авиабомб, которые нужно сбросить на "Эпицентр". Эти расчеты и планы утвердил командующий группировкой войск "Север". Командующий 6-й армией ВВС РФ получил приказ организовать боевой вылет самолетов Су-34, который передал командиру 47-го бомбардировочного авиационного полка.

"В дальнейшем уже этот командир приказал подчиненным ему военнослужащим, которые дислоцировались и совершали боевые вылеты из аэродрома "Бутурлиновка" (г. Воронеж), с использованием самолетов Су-34 нанести авиационный удар унифицированными планирующими боеприпасами (УМПБ Д-30СН)" – сообщили в Офисе генпрокурора.

Военное преступление было совершено 25 мая 2024 года. Около 16:00 россияне нанесли целенаправленный авиаудар по "Эпицентру" в Киевском районе Харькова. В результате атаки погибли 19 человек, еще несколько десятков получили ранения.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об объявлении российских преступников в розыск.

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко назвал ракетные удары РФ по Харькову "сознательным геноцидом" украинцев. По его словам, ключевая цель Путина — уничтожение украинского народа и оккупация земель.

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