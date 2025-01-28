"Укрпошта" запустить власний банк: як він працюватиме

Банк забезпечить доступ до фінансових послуг для українців, зокрема у прифронтових, деокупованих і віддалених районах.

В Україні запустять "Укрпошта Банк", який працюватиме за спеціальними правилами, щоб зробити банківські послуги доступними для всіх, незалежно від місця проживання.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій України.

Український уряд передав до управління "Укрпошти" акції Pinbank для створення поштового банку. Коли Верховна Рада ухвалить законопроєкту №12044, банк забезпечить доступ до фінансових послуг для понад 30% українців, зокрема у прифронтових, деокупованих і віддалених районах.

У Мінрозвитку громад уточнили, які саме послуги можна буде отримати у поштовому банку.

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"Укрпошта Банк здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки", – йдеться у заяві.

Деталі про роботу "Укрпошта Банку"

У міністерстві також поінформували, що завдяки запуску банку держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги.

Фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках України завдяки понад 25 тис. нових точок обслуговування.

Завдяки збільшенню безготівкових розрахунків очікується зменшення рівня корупції та збільшення надходжень до держбюджету.

Маломобільні люди та люди з інвалідністю зможуть отримувати банківські сервіси вдома.

У разі відключення світла чи зв’язку базові банківські послуги будуть доступними у прифронтових і сільських районах.

Нагадаємо, 28 січня український Кабмін ухвалив рішення, яким передав акції "Першого інвестиційного банку" до Міністерства інфраструктури з подальшим передаванням "Укрпошті". Раніше акції цього банку належали російським олігархам.