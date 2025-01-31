Чого насправді хоче Путін: пояснення американського експерта

Томас Грехем вважає, що на Трампа чекає велике розчарування, якщо він не усвідомить, що проблема більша ніж просто війна в Україні.

Просте припинення вогню в Україні насправді не цікавить кремлівського диктатора. Його цілі набагато масштабніші і стосуються насамперед послаблення НАТО та посунення сил альянсу якомога далі від кордонів РФ.

Таку думку висловив почесний експерт Ради з міжнародних відносин (CFR) Томас Грехем під час дискусії "Забезпечення майбутнього України — що мають зробити Сполучені Штати?"

Грехем, який у 2004-2007 роках був спецпомічником президента США Джорджа Буша та старшим директором у справах Росії в апараті Ради нацбезпеки, вважає, що дії Путіна чітко дають це зрозуміти.

"Він [Путін – ред.] хоче обговорення ширших питань європейської безпеки, повернення до ультиматуму грудня 2021 року, в якому Кремль закликав до розгрому НАТО: відмова від подальшого розширення Альянсу; виведення ударної зброї зі Східної Європи, яка може вразити цілі в Росії; та відведення всієї інфраструктури НАТО до "кордонів" 1997 року. Ось про що він хоче поговорити", – зауважив експерт.

Грехем підкреслив, що на Трампа чекає велике розчарування, якщо він не усвідомить, що проблема більша ніж просто війна в Україні.

"Путін хоче ширших переговорів, але президент Трамп не може погодитися на будь-що з цих речей і зробити так, щоб це виглядало як успіх", – підсумував експерт.

Нагадаємо, Путін хоче нав'язати Трампові переговори без України й змусити його погодитися з вимогами РФ. Диктатор поки що уникає особистої зустрічі з президентом США.

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