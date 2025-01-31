Чего действительно хочет Путин: объяснение американского эксперта

Томас Грэхем считает, что Трампа ждет большое разочарование, если он не осознает, что проблема больше, чем просто война в Украине.

Простое прекращение огня в Украине на самом деле не интересует кремлевского диктатора. Его цели намного масштабнее и касаются, прежде всего, ослабления НАТО и смещения сил альянса как можно дальше от границ РФ.

Такое мнение высказал почетный эксперт Совета по международным отношениям (CFR) Томас Грэхем в ходе дискуссии "Обеспечение будущего Украины — что должны сделать Соединенные Штаты?"

Грэхем, который в 2004-2007 годах был спецпомощником президента США Джорджа Буша и старшим директором по делам России в аппарате Совета нацбезопасности, считает, что действия Путина четко дают это понять.

"Он [Путин – ред.] хочет обсудить более широкие вопросы европейской безопасности, возвращение к ультиматуму декабря 2021 года, в котором Кремль призвал к разгрому НАТО: отказ от дальнейшего расширения Альянса; вывод ударного оружия из Восточной Европы, которое может поразить цели в России; и отведение всей инфраструктуры НАТО до "границ" 1997 года. Вот о чем он хочет поговорить", — отметил эксперт.

Грэхэм подчеркнул, что Трампа ждет большое разочарование, если он не осознает, что проблема больше, чем просто война в Украине.

"Путин хочет более широких переговоров, но президент Трамп не может согласиться на что-либо из этих вещей и сделать так, чтобы это выглядело как успех", – подытожил эксперт.

Напомним, Путин хочет навязать Трампу переговоры без Украины и вынудить его согласиться с требованиями РФ. Диктатор пока избегает личной встречи с президентом США.

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