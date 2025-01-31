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Уважила не только бабушку-королеву: поклонники разгадали тайное значение имени дочери принцессы Беатрис

Уважила не только бабушку-королеву: поклонники разгадали тайное значение имени дочери принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Королевские поклонники принцессы Йоркской Беатрис нашли лань уважения принцу Эндрю в имени его новой внучки – Афины Элизабет Мапелли-Моцци.

Букингемский дворец объявил о том, что принцесса Беатрис родила 22 января вторую дочь и поделился фотографией младенца. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, хотя девочка родилась на месяц раньше предполагаемого срока.

Рассекретили и ее имя - Афина Элизабет, что является очевидной данью уважения любимой бабушке Беатрис, королеве Елизавете II. К тому же, ее первое имя также может иметь семейное значение.

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / © Instagram британской королевской семьи
Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Когда родилась первая дочь Беатрис они с мужем Эдоардо искали имя, которое бы начиналось на букву S от Sarah, в честь мамы Беатрис – Сары Йоркской. Сейчас же первая буква имени новорожденной А, видимо, в честь отца Беатрис – принца Эндрю, имя которого начинается с буквы А.

Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о том, кого еще из королевских детей называли в честь в честь Елизаветы II.

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