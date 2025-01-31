Вещи, которые необходимо дезинфицировать перед использованием

Покупки в комиссионных магазинах и на распродажах, а также в магазинах старинного хлама могут стать настоящим сокровищем. Они позволяют не только сэкономить деньги, но и найти уникальные предметы, которые придадут вашему дому особый шарм.

Однако прежде чем использовать эти вещи, важно позаботиться об их чистоте и безопасности. Дезинфекция использованных ранее предметов поможет избавиться от пыли, микробов и нежелательных запахов, сделает их приятными и безопасными в использовании. Издание RealSimple рассказало о вещах, которые обязательно следует очистить и продезинфицировать перед использованием.

Одежда

Ключ к правильному уходу за подержанной одеждой – внимательно читать этикетки по уходу. Некоторые вещи, например, пальто, пиджаки или одежду с украшениями, следует отдать профессиональной химчистке. Однако большинство вещей можно почистить дома.

Во время первой стирки используйте деликатный режим и прохладную воду во избежание выцветания. В последний цикл полоскания рекомендуется добавить дезинфицирующее средство для белья или половину стакана дистиллированного белого уксуса – это поможет избавиться от остаточных бактерий и неприятного запаха.

Обувь

Покупая обувь секонд-хенда, уделите особое внимание его внутренней части. По возможности замените стельки. Используйте дезинфекционный спрей или приготовьте раствор спирта и воды в пропорции 50:50 для обработки внутренней поверхности.

Относительно внешней чистки: тканевую обувь можно очистить мягким мыльным раствором, а кожаную – обработать специальным кондиционером, чтобы она оставалась мягкой и эластичной.

Постельное белье

Простыни, одеяла и наволочки следует стирать сразу после покупки. Используйте обычный стиральный порошок и добавьте дезинфицирующее средство или чашку дистиллированного белого уксуса в последний цикл полоскания. Винтажные вещи лучше стирать вручную в ванной с прохладной водой и мягким стиральным средством.

Подушки и шторы

Такие вещи можно стирать вручную или в машине. Чтобы восстановить ее белоснежность, замочите в растворе кислородного отбеливателя на ночь.

Подушки и портьеры, которые нельзя стирать, лучше обработать отпаривателем – горячий пар поможет избавиться от бактерий и пылевых клещей. После этого оставьте ткань высыхать на воздухе.

Мягкая мебель

Перед использованием любую мягкую мебель следует тщательно почистить пылесосом. Это поможет удалить пыль и пушистую грязь. Для дезинфекции и удаления запахов можно воспользоваться пароочистителем. Если его нет, слегка опрыскивайте мебель дезинфицирующим средством и дайте им высохнуть.

Мебель из дерева и металла

Деревянная мебель легко очищается с помощью раствора теплой воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Используйте мягкую ткань, чтобы не повредить поверхность.

Металлическую мебель можно мыть аналогичным способом. Чтобы удалить следы жесткой воды на хромированных поверхностях, используйте раствор уксуса с водой (1:1), затем хорошо высушите, чтобы избежать разводов.

Столовая посуда и стеклянные изделия

Тарелки, чашки и столовые наряды можно просто вымыть в посудомоечной машине. Однако определенную посуду, например хрусталь или фарфоровые тарелки с росписью, лучше мыть вручную в теплой мыльной воде.

Для дезинфекции можно замочить неметаллические предметы в растворе с хлорным отбеливателем (2 ст.л на 4,5л воды) на 10 мин, после чего тщательно промыть.

Декоративные элементы

Стекло, керамика, фарфор – протирайте влажной мыльной тканью, а затем промывайте чистой водой.

– протирайте влажной мыльной тканью, а затем промывайте чистой водой. Металлические детали – мойте в мыльной воде, затем отполируйте специальным средством.

– мойте в мыльной воде, затем отполируйте специальным средством. Корзины и ротанговая мебель – очищайте пылесосом, затем протрите раствором уксуса и воды (1:3), оставьте высыхать на воздухе.

– очищайте пылесосом, затем протрите раствором уксуса и воды (1:3), оставьте высыхать на воздухе. Книги и бумажные изделия – чистите от пыли мягкой тканью. Если страницы обладают затхлым запахом, посыпьте их пищевой содой, положите в бумажный пакет и оставьте на несколько дней.

Покупка подержанных вещей – это не только экономия, но и отличная возможность придать своему дому индивидуальность. Однако прежде чем впустить эти предметы в свое пространство, не забудьте о тщательной чистке и дезинфекции. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться своими уникальными находками без лишних волнений.

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