В Украине резко подорожал ключевой овощ из борщового набора

В Украине на 24% выросла цена на столовые больше по сравнению с концом прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цена столовой свеклы сейчас составляет 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг). Такое подорожание связано с ограничением предложения на рынке.

По сравнению с прошлым годом, цены на свеклу выросли на 35%. Однако эксперты не исключают, что это временное повышение, и со временем, с появлением новых поставок, цены могут снизиться.

"Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте", – говорится в сообщении.

Напомним, на рынках рекордно подорожал популярный овощ.

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