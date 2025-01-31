В Україні різко подорожчав ключовий овоч із борщового набору

В Україні на 24% зросла ціна на столові більше порівняно з кінцем минулого тижня.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціна столових буряків наразі складає 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг). Таке подорожчання пов'язане з обмеженням пропозиції на ринку.

У порівнянні з минулим роком, ціни на буряки зросли на 35%. Однак експерти не виключають, що це тимчасове підвищення, і з часом, з появою нових поставок, ціни можуть знизитися.

"Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на ринках рекордно здорожчав популярний овоч.

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