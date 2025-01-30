Сортировка белья перед стиркой: зачем это делать

Еще наши бабушки знали, что перед тем, как начинать стирку, вещи следует правильно отсортировать. Сегодня же некоторые пренебрегают этим правилом и считают его пережитком прошлого. Но действительно ли можно стирать все вместе без последствий, попробуем разобраться.

Издание RealSimple рассказало, почему сортировка белья перед стиркой важна и поделилась полезными советами, как сохранить одежду в отличном состоянии.

Важность сортировки белья

Если после стирки ваша любимая одежда теряет цвет, у нее изношенный вид или она покрывается странными пятнами, возможно, дело в неправильной сортировке. Распределение вещей по цвету, типам тканей и уровню загрязнения поможет продлить их срок службы, предотвратить линьку и механические повреждения.

Продление "жизни одежды"

Разделение белья по цвету, типу ткани и уровню загрязнения продлевает срок службы ваших вещей. Хотя игнорирование этого этапа не обязательно сразу испортит одежду, правильная сортировка поможет сохранить ее опрятный вид и структуру волокон. Особенно важно соблюдать это правило во время стирки в холодном режиме.

Устранение переноса красителя

Стирка темной и светлой одежды вместе является основной причиной переноса красителя. Даже если этого не видно сразу, со временем белые вещи приобретают сероватый или грязный оттенок.

Уменьшение механического износа

У вещей из разных тканей разная степень износа во время стирки. Например, грубые ткани (джинсы, холщовые куртки) могут повреждать нежные вещи (шелк, кружево, тонкий трикотаж). Если не разделять их перед стиркой, ткани будут скорее терять свою прочность и эстетичный вид.

Как правильно сортировать белье

Чтобы избежать неприятных сюрпризов после стирки, следуйте простым шагам:

Читайте этикетки

Перед тем как класть вещь в стиральную машину, ознакомьтесь с информацией на ярлыке. Он подскажет, какую температуру стирки выбрать, можно ли использовать отжим и сушить одежду в машине.

Сортируйте белье по цвету

Выделите три основные группы:

Светлая одежда: белая, пастельная, светло-серая.

Темная одежда: черная, темно-синяя, коричневая, бордовая.

Яркая одежда: красная, оранжевая, зеленая, желтая.

Особенно важно стирать красные вещи по отдельности, поскольку этот цвет чаще всего линяет.

Разделяйте по типу ткани

Ткани разной плотности требуют разного ухода:

Джинсы и тяжелые ткани следует стирать отдельно, чтобы они не повредили тонкие вещи.

Нежные ткани (шелк, кружево, шифон) лучше стирать вручную или в сетчатом мешке.

Хлопковые полотенца и халаты могут оставлять ворс, который будет прилипать к другой одежде, поэтому их следует стирать отдельно.

Учитывайте уровень загрязнения

Сильно загрязненные вещи (детская одежда, спортивная форма, рабочая одежда) следует стирать отдельно от слабо загрязненных, чтобы грязь не оседала на других вещах.

Правильная сушка

Если белье неправильно высушить, даже идеально выстиранная одежда может потерять форму. Как правило, для сушки действуют те же правила сортировки, что и для стирки. Тяжелые вещи дольше высыхают, а легкие могут пересушиться, а это приведет к их износу.

Прежде чем класть вещь в сушильную машину, проверьте, разрешено ли это по инструкции на ярлыке. Нежные ткани лучше сушить естественным способом.

Сортировка белья перед стиркой – это не просто старомодное правило, а важный этап ухода за одеждой. Оно помогает сохранить яркость цветов, предотвращает износ тканей и продлевает срок службы любимых вещей. Выделив несколько минут на сортировку, вы сможете избежать неприятных сюрпризов после стирки и дольше наслаждаться чистым и чистоплотным гардеробом.

Мы также писали о том, как правильно стирать полотенца.

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