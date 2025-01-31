Звезда "Постучи в мою дверь" Ханде Эрче поразвлекала россиян в центре Москвы

Звезда "Постучи в мою дверь", турецкая актриса Ханде Эрче приехала в Россию.

Так, знаменитость не остановили кровавые преступления оккупантов, поэтому она цинично попозировала на российском светском мероприятии. Событие было организовано в рамках промо-тура фильма, где Ханде сыграла главную роль. Вместе с ней был и ее коллега, актер Барыш Ардуч.

Ханде Эрче и Барыш Ардуч в России

Артистка цинично вышла на красную дорожку и весело обнималась и общалась с русскими поклонниками. Более того, во время пресс-конференций Эрче сделала несколько удивительных заявлений. В частности, призналась в приверженности архитектуре Красной площади и выразила желание сыграть Анну Каренину в экранизации одноименного романа Толстого.

Ханде Эрче и Барыш Ардуч в России

Ханде Эрче и Барыш Ардуч в России

Кроме того, Ханде почувствовала себя настолько близкой с россиянами, что ей захотелось посмотреть ленту "Анора". Как известно, в фильме, номинированном на премию "Оскар", снялся ряд российских актеров.

К слову, ранее редакция ТСН.ua рассказывала, что известно о скандальном россиянине Юрии Борисове, который сыграл роль в фильме "Анора" и одновременно внесен в список "Миротворец". Имя актера неожиданно появилось в списке номинантов "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

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