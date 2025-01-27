Чемпіонат Європи з біатлону-2025: розклад усіх гонок і де дивитися

Континентальна першість з біатлону триватиме від 29 січня до 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Від 29 січня до 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чемпіонат Європи з біатлону 2025 року.

До програми змагань континентальної першості включено індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети.

Чемпіонат Європи передуватиме головному старту біатлонного сезону – чемпіонату світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону-2025

29 січня

11:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

31 січня

11:45 – Спринт, 7,5 км, жінки

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

1 лютого

12:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

2 лютого

11:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

14:45 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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