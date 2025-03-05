Вчені дізнались, як соцмережі впливають на організм людини

Люди проводять близько двох годин у соціальних мережах щодня, і це має певні наслідки для їхнього здоров'я.

Про це пише видання Science Alert.

Такі платформи, як TikTok та Instagram, мають таке сильне вплив на користувачів, що відірватися від стрічки стає непросто. Вчені провели дослідження, де 54 молоді люди 15 хвилин переглядали Instagram. Вимірювання пульсу та реакції шкіри проводилося за допомогою спеціальних датчиків.

Під час користування соціальними мережами, такими як TikTok або Instagram, спостерігається цікаве явище: серцебиття сповільнюється, але потовиділення збільшується. Це свідчить про стан сильної залученості, коли людина повністю занурена в процес перегляду стрічки або контенту. Вчені провели додатковий експеримент, запропонувавши учасникам припинити користуватися Instagram і перейти до читання новин. Результати показали, що їхній пульс прискорився, а рівень стресу зріс. Багато учасників відчували тривогу і навіть прагнення повернутися до соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соціальні мережі забирають понад п’ять років нашого життя.

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