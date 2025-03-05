Sky News: США припинили передавання розвідданих Україні, але є винятки

Однак, за інформацією джерел, США продовжують надавати розвіддані, що можуть допомогти ЗСУ атакувати російські війська.

Сполучені Штати припинили передавати Україні розвідувальні дані, які могли б використовуватися для ударів по території Росії.

Про це повідомило Sky News з посиланням на українське джерело.

Однак повного припинення обміну інформацією не відбулося. За словами джерела, США продовжують надавати розвіддані, що можуть допомогти Збройним силам України атакувати російські війська на окупованих територіях України.

Джерело назвало цей крок "вибірковим", підтвердивши, що інформація щодо можливих цілей на території РФ більше не передається.

Таке рішення стало ще одним серйозним ударом для Києва після того, як Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, що відбулося на тлі його конфлікту з Володимиром Зеленським під час зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних до України.