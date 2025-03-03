Ця зброя є лише в США: експерт назвав серйозну загрозу для України

Серед допомоги, яку надсилали США, була також і розвідувальна інформація про пуски по Україні балістичних ракет з боку Росії.

На тлі припущень в інформпросторі про те, що військова підтримка від США начебто може бути обмежена або зупинена, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, чи зможе Європа компенсувати масштаби американської підтримки.

Як відомо, США від початку повномасштабної російської війни надавали Україні не тільки техніку та боєприпаси, але й почали забезпечувати інформацією щодо пусків Росією різних видів ракет. Тобто оповіщення про, наприклад, загрозу балістичних ракет Україна отримувала та отримує завдяки США.

Безпосередньо перелік озброєння, який надавали США, достатньо широкий. Одні з останніх пакетів військової допомоги містили зокрема таке:

• боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

• артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

• протитанкові системи Javelin і AT-4;

• боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

• БпЛА;

• засоби протидії БПЛА;

• ракети "Стінгер";

• стрілецька зброя та набої;

• протипіхотні міни;

• обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

• обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

• протиповітряні ракети та забезпечення для ППО;

• бойові машини піхоти Bradley;

• бронетранспортери M113;

• транспортери MRAP;

• гранати;

• морське навчальне обладнання;

• катери для патрулювання;

• запчастини, допоміжне обладнання, навчання;

• легкий тактичний транспорт;

• обладнання для винищувачів F-16.

Крім того, час від часу в пакети допомоги входили системи ППО Patriot та Nasams.

За словами Владислава Селезньова, процес призупинення військової допомоги, яка була виділена Байденом, насправді не є швидким, але якщо нова американська адміністрація серйозно налаштована обмежити допомогу, то на Україну можуть чекати складнощі.

"Європа неспроможна замістити 30% від загального обсягу допомоги, які припадають на допомогу від США. Не варто тішитися ілюзіями. Військово-технічна допомога від уряду США для нас є критично важливою. Звісно, що ми не припинимо воювати, але втрата такого величезного ресурсу для нас буде суттєвою", — каже аналітик.

За даними Селезньова, в тому переліку озброєння, яким допомагають Україні США, є багато того, що не виробляє Європа.

"Наприклад, якщо говорити про базові позиції, про снаряди 155 калібру. Чи спроможна Європа повністю компенсувати, якщо уряд США перестане постачати ці снаряди? Ні. Проблем дуже багато", — уточнює експерт.

Та продовжує: "30% військово-технічної допомоги від США — якщо вона буде зупинена, це призведе до обвалу допомоги від інших, зокрема європейських країн. Сумарно ми можемо втратити до 60% військово-технічної підтримки".

Якщо питання допомоги від Європи заблокує Угорщина

На це запитання експерт відповідає так: "Ми маємо розуміти, що у нас постачання озброєння та військової техніки не завжди йдуть від колективної Європи — це двосторонні угоди. Тому, що стосується треку технічної та фінансової допомоги, яка йде саме через колективну Європу, то непоступлива позиція зокрема Угорщини може нам створити серйозні проблеми".

Оповіщення про повітряну тривогу та балістику

Про сигнали повітряної тривоги, які лунають у разі загрози, Селезньов каже наступне: "Супутникові знімки, інформація з супутникової мережі є для нас критично важливою. Супутники в режимі реального часу фіксують пуски, відповідно, ми отримуємо оперативну розвідувальну інформацію від наших американських партнерів".

За словами Селезньова, за таким принципом фіксуються зльоти та переміщення всіх російських літаків.

"Такі можливості є тільки в США", — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський підсумував події останніх днів.

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