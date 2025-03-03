Легендарний Ніл Янг приїде до України з безкоштовним концертом

Легендарний канадійський рок-музикант Ніл Янг разом із Chrome Hearts оголосив про безкоштовний концерт в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті артиста. Саме з безкоштовного виступу в Україні музикант планує розпочати свій майбутній європейський тур Love Earth Tour. Наразі невідомо, коли та де саме відбудеться концерт. Як зазначає Янг, поки що ведуться перемовини. Детальну інформацію він оголосить на своєму сайті. Що цікаво, в кінці повідомлення артист додав фразу "Продовжуйте рок-н-рол у вільному світі". Тож, очевидно, таким чином Янг підтримав українців. До слова, за багаторічну кар'єру виконавця, це буде його перший концерт в Україні.

"Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній європейський тур Love Earth Tour в Україні безкоштовним концертом для всіх охочих! Наразі ми ведемо перемовини. Продовжуйте рок-н-рол у вільному світі!" – йдеться в повідомленні.

Ніл Янг виступить в Україні безкоштовно / Фото: neilyoungarchives.com

Цілком ймовірно, що Ніл Янг вирішив провести безкоштовний концерт в Україні після нещодавніх подій у Білому домі. Так, президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський посварилися в Овальному кабінеті. Чимало хто зі світових лідерів та зірок став на бік Зеленського.

Зазначимо, нещодавно російський гуморист Максим Галкін підтримав президента України. Шоумен промовистим фото висміяв Дональда Трампа, якому не давало спокою вбрання Зеленського в стилі мілітарі.

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