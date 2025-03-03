Легендарный Нил Янг приедет в Украину с бесплатным концертом

Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг вместе с Chrome Hearts объявил о бесплатном концерте в Украине.

Об этом идет речь на официальном сайте артиста. Именно с бесплатного выступления в Украине музыкант планирует начать свой будущий европейский тур Love Earth Tour. Пока что неизвестно, когда и где именно состоится концерт. Как отмечает Янг, сейчас ведутся переговоры. Подробную информацию он объявит на своем сайте. Что интересно, в конце сообщения артист добавил фразу "Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире". Так что, очевидно, таким образом Янг поддержал украинцев. К слову, за многолетнюю карьеру исполнителя это будет его первый концерт в Украине.

"Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! Сейчас мы ведем переговоры. Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире!" – говорится в сообщении.

Нил Янг выступит в Украине бесплатно / Фото: neilyoungarchives.com

По всей вероятности, Нил Янг решил провести бесплатный концерт в Украине после недавних событий в Белом доме. Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский поссорились в Овальном кабинете. Многие из мировых лидеров и звезд приняли сторону Зеленского.

Отметим, что недавно российский юморист Максим Галкин поддержал президента Украины. Шоумен красноречивым фото высмеял Дональда Трампа, которому не давала покоя одежда Зеленского в стиле милитари.

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