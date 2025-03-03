Посол Британии в США призвал Украину первой прекратить огонь: что говорят в Лондоне

Новый посол Великобритании в США Петер Мандельсон привлек внимание британских и украинских политиков, сделав противоречивое заявление. Он считает, что Украина должна первой взять на себя обязательство по прекращению огня и призвать Россию следовать ее примеру.

Об этом передает The Guardian.

Мандельсон заявил, что для завершения войны в Украине "нужна очень радикальная перезагрузка".

"Перезагрузка должна заключаться в том, чтобы США и Украина вернулись на одну страницу. И президент Зеленский должен выразить свою однозначную поддержку инициативе президента Трампа, чтобы покончить с войной и установить справедливый и крепкий мир", — сказал дипломат.

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По его мнению, европейцы также должны поддержать призывы к прекращению огня. Посол считает, что Украина должна первой взять на себя обязательство по прекращению огня и бросить вызов россиянам.

Это вызвало гневную реакцию в Великобритании. Джеймс Клеверли, бывший министр иностранных дел от консерваторов, заявил: "Посол Великобритании в Вашингтоне не должен высказывать собственное мнение, он должен высказывать мнение правительства Великобритании".

Один из лидеров "Либеральных демократов" Эд Дэйви отметил, что посол Британии в Вашингтоне должен заботиться о том, чтобы США защищали украинских союзников, а не указывать президенту Зеленскому, что делать.

Заместитель министра вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард в комментарии Sky News подверг критике заявления Мандельсона, заявив, что слова дипломата не отражают политику Великобритании.

Напомним, вчера после лондонского саммита президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Британия предлагают лунное перемирие в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре". Британский премьер Кир Стармер уточнил, что это решение так и не согласовано.

Также сообщалось, что Великобритания готова закрыть небо над Украиной ради мирного соглашения.

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