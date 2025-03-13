Трамп пригрозив Євросоюзу "алковійною": що відомо

Президент Сполучених Штатів попередив, що може запровадити неабиякі тарифи на вина та шампанське.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запроваджений ЄС тариф 50% на віскі. Він пригрозив відповіддю у вигляді "алковійни".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп пригрозив Євросоюзу "алковійною"

Трамп назвав Європейський Союз "одним із найбільш ворожих і образливих податкових і тарифних органів у світі". Американський лідер вважає, що він був створений з єдиною метою – "скористатися Сполученими Штатами".

"Якщо цей тариф не буде негайно знято, США незабаром запровадять 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що виходять з Франції та інших країн ЄС. Це буде чудово для бізнесу вина та шампанського в США", – пригрозив Трамп.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф 13 березня прибув до Москви. Там він проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

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