Частина Одеси залишилася без води: яка причина і що кажуть комунальники

Частина Одеси залишилася без води / © pixabay.com

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Три чверті одеситів залишилися без води через серйозну аварію на магістральному водогоні. Води немає вже півтори доби. Містяни шикуються у величезні черги біля бюветів та автоцистерн. У магазинах — спустошені полиці з бутильованою водою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Зранку одесити потяглися з пляшками до бюветів по питну воду та автоцистерн — по технічну. Пішла вже друга доба без центрального водопостачання.

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Восьмитонна цистерна чергує біля великого житлового масиву від 6 ранку. Воду до пляшок і відер водій наливає без зупину. Звісно, що задовольнити потребу у воді мільйонного міста ці альтернативні джерела не можуть.

Одеса / © ТСН

Нині без води три райони Одеси і кілька населених пунктів довкола. Більшість з них безпосередньо через аварію, решта — через зупинку насосних станцій. Їхню роботу припинили, щоб спустошити пошкоджений водогін і дістатися до місця прориву.

Аварія — серйозна, кажуть у водоканалі. Трубу прорвало серед поля, через прорив водогону довкола утворилося ціле озеро. Майже доба знадобилася лише для того, щоб техніка дісталася місця аварії. Аварійні бригади працювали цілу ніч. Довкола прориву збудували подушку з бетонних плит і піску — його насипали понад сто п’ятдесят тонн.

Стара труба водогону діаметром 1200 міліметрів — із залізобетону. Його відновлювати в рази важче, ніж металевий або пластиковий, пояснюють у водоканалі. Там уже двічі переносили час відновлення водопостачання на більш пізній. Тепер воду обіцяють повернути одеситам до десятої вечора.

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