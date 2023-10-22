Зеленский назвал, сколько детей похитила РФ: страшная цифра

Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально. Реальные же цифры могут быть гораздо больше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

"Только то, что мы можем подтвердить документально – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", – отметил Зеленский.

Президент отметил значимую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Кремль похищает и зомбирует украинских детей

Раньше мы писали, как Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо".

Так, из оккупированной Донетчины и Запорожья захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей вывезли с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

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