Зеленський назвав, скільки дітей викрала РФ: цифра приголомшлива

Глава держави обговорив з лідером Катару посередницьку роль у поверненні викрадених Росією дітей
Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно. Реальні ж цифри можуть бути набагато більшими.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", – зазначив Зеленський.
Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.
Кремль викрадає і зомбує українських дітей
Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить із них майбутнє "гарматне м'ясо".
Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".
Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. В липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії.
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