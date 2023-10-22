Зеленський назвав, скільки дітей викрала РФ: цифра приголомшлива

Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно. Реальні ж цифри можуть бути набагато більшими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", – зазначив Зеленський.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Кремль викрадає і зомбує українських дітей

Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить із них майбутнє "гарматне м'ясо".

Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. В липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії.

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