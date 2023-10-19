"Бабусю, ти мене забереш": історія, як жінка 76 днів вибивала в росіян онука на Херсонщині

Загарбники дали хлопчику російське громадянство і вказали у його справі, що дитина не має родичів. Хоча в Микити була бабуся, яка закордоном заробляла гроші на його лікування.

На початку вересня з Росії вдалося повернути викраденого ворогом з Херсонщини 9-річного хлопчика Микиту Біланчука. Його бабуся Поліна Кіндра 76 днів домагалася повернення онука додому.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Путівник пеклом".

Як росіяни викрали дитину

Микита був вихованцем Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю. Там хлопчик проходив оздоровлення перед школою. В Микити хронічний розлад харчування та м’язова слабкість. У березні 2022 року батько мав забрати дитину, але не встиг, адже дитбудинок опинився під російською окупацією.

Вихованців Інтернату росіяни вивезли до Криму, потім – до Росії, а вже звідти перевели до окупованого Скадовська на Херсонщині. Разом із Микитою загарбники вивезли ще 105 українських дітей.

У квітні 2023 року журналістам вдалося знайти та верифікували списки вивезених з Олешківського інтернату дітей. Після цього журналісти почали телефонувати всім, хто міг би виявитись батьками або родичами маленьких українців. У родичів намагалися дізнатися, чи готові вони забрати свою дитину, якщо волонтери фонду Save Ukraine допоможуть організувати процес, а журналісти супроводжуватимуть його на кожному етапі.

Намагання бабусі повернути онука

Так, у червні 2023 року вдалося знайти бабусю Микити – Поліну Кіндру, яка мешкає в в Польщі. Жінка приїхала до Києва, де волонтери допомогли їй оформити всі необхідні документи та спланувати маршрут. Потім бабуся Микити вирушила до окупованого Скадовська, аби забрати хлопчика.

Бабуся Микити Поліна Кіндра / Скриншот

"У нього (Микити – ред.) 15 листопада (йдеться про 2022 рік – ред.) був день народження. А коли я його знайшла, то десь до 10 листопада я подзвонила і вони мені дали з ним поговорити. І дуже швидко-швидко… Він мені сказав: "Бабусю, мене хлопчик ображає". Я йому кажу: "Скажи хлопчику – не можна битися". "Бабусю, ти мене забереш?" Я кажу: "Звичайно, заберу. Грошенят зароблю і заберу", – розповіла Поліна.

Окрім неї, у Микита є мама й тато, які давно не живуть разом. Мама хлопчика Марія перебуває за кордоном і в неї там своє життя.

"Звичайно, це дуже страшно, що в нас у сім’ї таке відбулося. Мого онука забирати? Від мене? В мене аж мурашки. Куди ви забираєте? Я поїхала до Польщі заробляти гроші для його майбутнього. Маленька дитина хвора, я її з пелюшок підіймала. Він у п’ять років у кому впав – і ледь урятували", – розповіла зі сльозами на очах бабуся Микити.

Поліна 76 днів намагалася забрати в росіян свого онука. Під різними приводами вони відмовлялися відпускати дитину. Бабуся кілька разів приїжджала на поріг інтернату, де отримувала відмову в поверненні їй Микити.

Також стало відомо, що хлопчика взяв під свою опіку так званий директор інтернату Віталій Сук, а у справі дитини було вказано, що його мама є зниклою, батько – чи то теж зниклий, чи то воює. Загарбники автоматично дали Микиті російське громадянство.

На вимогу росіян Поліні довелося пройти ДНК-експертизу, яка підтвердила, що жінка є бабусею хлопчика. Також росіяни разом із Суком змушували жінку взяли російський паспорт.

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Одного дня Поліні дозволили зустрітися з онуком, але не відпустили його.

"Приїхав автобус і Микита забігає. Я кричу: "Микито!". А він: "Бабусю!" Обіймає мене цілує: "Ти за мною приїхала? Все, всім па-па, я з бабусею". А його не відпускають. У мене, звісно, була істерика, я плакала", – розповіла жінка.

"Вони сказали, що коли діти починають психувати, кричати, то вони щось їм дають. Я йому кажу: "Тобі щось давали пити?" Він каже: "Постійно давали крохмаль". Чотири рази на день він пив крохмаль, щоби не випорожнювався", – повідомила Поліна.

На початку вересня Поліна втретє приїхала по онука. Микиту перед десятком камер особисто віддала жінці уповноважена РФ у справах дітей Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку за викрадення українських дітей.

Зустріч бабусі з онуком, якого утримували в Росії / Скриншот

Зараз Микита живе з бабусею в Польщі.

До слова, 17 жовтня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося повернути ще одну дитину.

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