Окупанти обстрілюють Херсон з лівобережжя – МВА

Окупаційні війська Росії просто у цю хвилину атакують Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води.

"Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя", - звернувся до мешканців міста Мрочко.

Нагадаємо, окупанти вдень 21 жовтня вдарили по Нікополю з артилерії – загинула людина.

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