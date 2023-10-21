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Окупанти обстрілюють Херсон з лівобережжя – МВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти обстрілюють Херсон з лівобережжя – МВА

Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонців закликали перебувати в укритті.

Окупаційні війська Росії просто у цю хвилину атакують Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.  

Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води. 

"Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя", - звернувся до мешканців міста Мрочко.

Нагадаємо, окупанти вдень 21 жовтня вдарили по Нікополю з артилерії – загинула людина.

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Дата публікації
Перегляди
287
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