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Оккупанты обстреливают Херсон с левобережья — ГВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты обстреливают Херсон с левобережья — ГВА

Последствия обстрела Херсона / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсонцев призвали находиться в укрытии.

Оккупационные войска России прямо в эту минуту атакуют Херсон с временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Под прицелом врага, в частности, центры и районы, ближе к воде.

"Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких! Не находитесь на открытом пространстве! Укрытие или правило двух стен могут сохранить вашу жизнь", — обратился к жителям города Мрочко.

Напомним, оккупанты днем 21 октября ударили по Никополю из артиллерии — погиб человек.

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