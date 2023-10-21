Оккупанты обстреливают Херсон с левобережья — ГВА

Оккупационные войска России прямо в эту минуту атакуют Херсон с временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Под прицелом врага, в частности, центры и районы, ближе к воде.

"Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких! Не находитесь на открытом пространстве! Укрытие или правило двух стен могут сохранить вашу жизнь", — обратился к жителям города Мрочко.

Напомним, оккупанты днем 21 октября ударили по Никополю из артиллерии — погиб человек.

Читайте также: