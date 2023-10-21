Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Президенты обсудили, в частности, ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 октября, провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Отмечается, что президенты обсудили российско-украинскую войну. Кроме того, речь шла о "конфликтах между Израилем и Палестиной и гуманитарном кризисе в регионе".

"Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого", – сообщили в пресс-службе Эрдогана.

Ранее мы сообщали, что Турция приложит усилия для прекращения огня в палестино-израильской войне, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

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