Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президенти обговорили, зокрема, ситуацію на фронті.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це інформує пресслужба турецького лідера.
Зазначається, що президенти обговорили російсько-українську війну. Крім того, у розмові йшлося про "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".
"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього", – повідомили в пресслужбі Ердогана.
Раніше ми повідомляли, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення вогню в палестино-ізраїльській війні, щоб забезпечити стабільність у регіоні.
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