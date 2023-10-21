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Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / Фото: Associated Press

Президенти обговорили, зокрема, ситуацію на фронті.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує пресслужба турецького лідера.

Зазначається, що президенти обговорили російсько-українську війну. Крім того, у розмові йшлося про "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".

"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього", – повідомили в пресслужбі Ердогана.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення вогню в палестино-ізраїльській війні, щоб забезпечити стабільність у регіоні.

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Дата публікації
Перегляди
393
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