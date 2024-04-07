Росія регулярно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph

Російські загарбники за останні кілька місяців почали систематично влаштовувати хімічні атаки проти ЗСУ, порушуючи всі міжнародні норми.

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Про це пише видання The Telegraph.

Українські військові розповіли, що росіяни регулярно скидують з дронів сльозогінний газ та інші хімічні речовини.

Таким чином вони порушили Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Український старший лейтенант Слава розповів журналістам, що деякі підрозділи на Донеччині зазнають майже щоденних газових атак.

Американський військовий медик Ребека Мачіоровскі передала виданню для перевірки гранату CS, яка була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади. Вона служить у ЗСУ і допомагає військовим на фронті. Вона підтвердила виданню, що російські загарбники постійно використовують заборонену хімічну зброю.

"Мої хлопці знайшли гранату під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.

Командир української розвідувальної групи, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр розповів, що: "Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидали по одній-двох газових гранат на день".

Він зазначив, що в українців добре обладнані позиції, тому ворогу вкрай важко проводити атаки, за допомогою звичайних озброєнь, тому вони почали використовувати хімічну зброю.

"Єдине, що вони можуть зробити, — це успішно атакувати. Єдиний спосіб для них успішно атакувати нас - це газ", - сказав Ігор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ показали потужне знищення техніки ворога дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського заявили про підготовку РФ до наступу та назвали ймовірну ціль Кремля.

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