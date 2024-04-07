Россия регулярно использует химическое оружие против ВСУ — The Telegraph

Российские захватчики за последние несколько месяцев начали систематически устраивать химические атаки против ВСУ, нарушая все международные нормы.

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Об этом пишет издание The Telegraph.

Украинские военные рассказали, что россияне регулярно сбрасывают с дронов слезоточивый газ и другие химические вещества.

Таким образом, они нарушили Конвенцию о запрете химического оружия.

Украинский старший лейтенант Слава рассказал журналистам, что некоторые подразделения на Донетчине подвергаются почти ежедневным газовым атакам.

Американский военный медик Ребекка Мачиоровски передала изданию для проверки гранату CS, найденную солдатами 53-й механизированной бригады. Она служит в ВСУ и помогает военным на фронте. Она подтвердила, что российские захватчики постоянно используют запрещенное химическое оружие.

"Мои ребята нашли гранату при обстреле, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", — рассказала Мациоровский.

Командир украинской разведывательной группы, дислоцирующейся вблизи прифронтового города Часов Яр рассказал, что: "Почти на каждую позицию на нашем участке фронта сбрасывали по одной-двух газовых гранат в день".

Он отметил, что у украинцев хорошо оборудованы позиции, поэтому врагу крайне тяжело проводить атаки с помощью обычных вооружений, поэтому они начали использовать химическое оружие.

"Единственное, что они могут сделать, — это успешно атаковать. Единственный способ для них успешно атаковать нас — это газ", — сказал Игорь.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ показали мощное уничтожение техники врага дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского заявили о подготовке РФ к наступлению и назвали вероятную цель Кремля.

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