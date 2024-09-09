Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе матч 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти національної команди Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У Лізі націй-2024/25 команда Сергія Реброва виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна.