Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстовий репортаж другого поєдинку "синьо-жовтих" у Лізі націй-2024/25.
У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе матч 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти національної команди Чехії.
Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
У Лізі націй-2024/25 команда Сергія Реброва виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна.