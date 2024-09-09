Чехия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет матч 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против национальной команды Чехии.

Поединок состоится на "Эден Арене" в чешской Праге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В Лиге наций-2024/25 команда Сергея Реброва выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2), а Грузия уничтожила Чехию (4:1).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Чехия – Украина.