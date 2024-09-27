В Сумской области прогремел 94 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы подверглись Сумской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской общин.

Эсманьская община: враг бил из минометов (29 взрывов), FPV дронов (2 взрыва), также нанес удар КАБ (4 взрыва).

Юношеское общество: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Сумское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва)

Краснопольская община: нанесен удар с использованием FPV дронов (6 взрывов), обстрелов из минометов (17 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (10 взрывов).

Белопольское общество: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

Новослободская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (18 взрывов).

Шалыгинская община: произошли обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва), сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва).

Середино-будская община: 17 мин сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).

Хотинская община: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Дружбовская община: произведен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего ранения получили 2 гражданских лица.

Светское общество: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).

Глуховское общество: был обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Миропольская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.

Путивльская община: враг нанес атаку с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Ивано-Франковске раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы.

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