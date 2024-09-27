В Измаиле раздались взрывы

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 27 сентября в Измаиле на Одесщине прозвучала серия взрывов.

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Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели около 01:30 ночи.

"В Измаиле в Одесской области прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывами командование Воздушных сил ВСУ информировало об атаке беспилотников на область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы.

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