В Ізмаїлі пролунали вибухи

Перед вибухами у місті була оголошена повітрян а тривога.

В ніч проти 27 вересня в Ізмаїлі, що на Одещині, пролунала серія вибухів.

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Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 01:30 ночі.

"В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про атаку безпілотників на область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.

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