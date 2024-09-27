В Ізмаїлі пролунали вибухи

Перед вибухами у місті була оголошена повітрян а тривога.
В ніч проти 27 вересня в Ізмаїлі, що на Одещині, пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 01:30 ночі.
"В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про атаку безпілотників на область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.
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